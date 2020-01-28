В Орловской области роженицам расширят помощь

В регионе увеличилась стоимость родового сертификата.

С 1 января 2020 года цена родового сертификата составляет 12 тысяч рублей. Как пояснили в Орловском региональном отделении Фонда социального страхования РФ, увеличение стоимости сертификата произошло за счет расширения спектра услуг, которые беременным женщинам за его счет оказывают медики. С этого года орловчанки могут также получить правовую, психологическую и медико-социальную помощь.

«Право на получение родового сертификата имеют все женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, в том числе военнослужащие, работающие и неработающие, несовершеннолетние, а также иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России на законных основаниях, имеющие полис ОМС», — пояснили в отделении ФСС.

В составе родового сертификата средства распределены по видам помощи. Например, 4 тысячи рублей приходятся на дородовой период, 6 тысяч – на медпомощь женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а еще 2 тысячи рублей – на медосмотр ребенка в первый год жизни.

По информации Орловского отделения ФСС, в 2019 году в регионе было выдано 18,5 тысячи родовых сертификатов. На счета медицинских организаций было перечислено 59 миллионов рублей за фактически оказанные медицинские услуги.

ИА «Орелград»