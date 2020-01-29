Орловская область за год потеряла 7 процентов КРС

При этом количество дойного стада сократилось на 1 процент.

Орелстат привел оперативные данные о работе агропромышленного комплекса Орловской области. Так, по состоянию на 1 января 2020 года стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций региона насчитывало 133,6 тысячи голов. По сравнению с данными на 1 января 2019 года оно сократилось на 7 процентов. При этом количество коров за отчетный период времени сократилось на 1 процент – до 30,5 тысячи.

«В среднем от одной коровы в крупных, средних и малых сельхозорганизациях надоено 5676 кг молока, что на 329 кг выше прошлогоднего значения, — сообщили в Орелстате. — Продуктивность коров увеличилась в 13-ти районах, при этом самый высокий надой молока получен животноводами Верховского и Болховского районов, где от одной коровы получено более восьми тонн молока».

Также сообщается, что за 2019 год сельхозорганизациями Орловской области произведено 173,2 тысячи тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 31 процент выше уровня предыдущего года. Производство мяса КРС в живом весе за прошедший год выросло в 1,8 раза, птицы – в 1,7 раза, свиней – на 2 процента.

«В структуре производства мяса (скот и птица на убой в живом весе) преобладала свинина и говядина, на долю которых приходилось 45 и 42 процента соответственно, — уточнили в Орелстате. – Рост производства скота и птицы на убой в живом весе обеспечили сельхозорганизации девяти районов».

ИА «Орелград»