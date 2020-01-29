Орловский детсад уличили в нецелевом расходовании средств

Выделенные на воспитание дошколят деньги пустили на погашение долгов.

Как сообщила прокуратура Орловской области, нарушения требований бюджетного законодательства были вскрыты в Малоархангельском районе. Причем началось все с проверки, которую провели в детском саду №2 специалисты местной Контрольно-счетной палаты. Они и передали материалы в надзорное ведомство.

Было установлено, что руководство детсада «неправильно» потратило бюджетные средства, которые получило в виде субсидий на выполнение муниципального задания. Проще говоря, деньги были выделены на воспитание дошкольников. Субсидии имеют строго целевое назначение. Однако часть из них детсад пустил на погашение собственной кредиторской задолженности.

Именно по этому факту прокуратура района завела на заведующую детсада дело об административном правонарушении по ч.2 ст.15.15.5 КоАП РФ (нарушение условий предоставления субсидий). Оно дошло до мирового суда. В результате руководителя учреждения оштрафовали на 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»