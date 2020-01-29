Орловский детсад уличили в нецелевом расходовании средств

29.1.2020 | 12:23 Новости, Экономика

Выделенные на воспитание дошколят деньги пустили на погашение долгов.

Как сообщила прокуратура Орловской области, нарушения требований бюджетного законодательства были вскрыты в Малоархангельском районе. Причем началось все с проверки, которую провели в детском саду №2 специалисты местной Контрольно-счетной палаты. Они и передали материалы в надзорное ведомство.

Было установлено, что руководство детсада «неправильно» потратило бюджетные средства, которые получило в виде субсидий на выполнение муниципального задания. Проще говоря, деньги были выделены на воспитание дошкольников. Субсидии имеют строго целевое назначение. Однако часть из них детсад пустил на погашение собственной кредиторской задолженности.

Именно по этому факту прокуратура района завела на заведующую детсада дело об административном правонарушении по ч.2 ст.15.15.5 КоАП РФ (нарушение условий предоставления субсидий). Оно дошло до мирового суда. В результате руководителя учреждения оштрафовали на 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования