Суд рассмотрел дело об опасном доме в Орле

Мэрию обязали провести противоаварийные мероприятия в многоквартирном доме.

Как сообщили в Советском районном суде, на администрацию Орла возложена «обязанность по принятию мер, направленных на предотвращение чрезвычайной ситуации вследствие недопустимого технического состояния жилого дома №38 по ул. Металлургов». Сделать это чиновники должны «путем проведения противоаварийных мероприятий».

Как пояснили в суде, такое решение было вынесено по иску прокурора Северного района областной столицы, который был подан по мотивам проведенной проверки. По мнению надзорного ведомства, по указанному адресу существует реальная угроза возникновения чрезвычайной ситуации – из-за аварийного состояния многоквартирного дома. Однако администрацией города не приняты меры к ее устранению.

Из материалов дела следует, что еще в 2017 году состояние дома № 38 по улице Металлургов было признано аварийным. Техническое обследование показало, что в доме снижена общая несущая способность и эксплуатационные характеристики, что породило опасность для пребывания людей. Было отмечено, что «несущие стены имеют трещины в отделочном и штукатурном слое, а также разрушение кирпичной кладки».

Действенных мер по проведению противоаварийных мероприятий в этом доме, по мнению суда, администрация города не приняла, что создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Эти самые противоаварийные мероприятия «заключаются в проведении ряда ремонтных работ, определенных проектно-сметной документацией» — к такому выводу пришел суд.

Также было отмечено, что ранее вступило в силу решение Советского районного суда, которым было признано незаконным постановление администрации города Орла № 2864 от 03.07.2019 «О признании многоквартирного дома № 38 по ул. Металлургов аварийным и подлежащим сносу и о дальнейшем использовании помещений дома». Этим документом чиновники установили срок сноса дома до 1 сентября 2026 года, а отселения граждан — до 30 декабря 2027 года.

Суд вполне логично пришел к выводу, что до этого времени дом может рухнуть: «указанный срок является неразумным, определен без учета степени аварийности дома». Добавим, что решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»