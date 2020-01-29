В Орле призвали ужесточить требования к владельцам гаражей

Орловцы призывают обязать платить взносы всех без исключения.

Любопытная инициатива прозвучала в ходе приема граждан, который провела в Орле в общественной приемной депутат Госдумы Ольга Пилипенко. Как пояснили в региональном отделении партии «Единая Россия», ее озвучили представители гаражного кооператива. Они предложили нардепу внести дополнения в проект закона «О праве собственности на гаражи и гаражных объединениях».

В частности, эти люди посетовали на трудности со сбором взносов. Участие в кооперативе, как известно, является добровольным. Этим зачастую пользуются те, кто оформил гараж и участок под ним в свою собственность. Они просто выходят из кооператива, после чего прекращают платить членские взносы. Их логика понятна – раз ты не член кооператива, то и платить не должен.

Однако пришедшие на прием граждане считают, что ситуацию необходимо изменить. Они рассказали, что у себя провели общее собрание кооператива и приняли решение, согласно которому уплачивать взносы должны все без исключения — как члены кооператива, так и владельцы гаражей, расположенных на территории комплекса.

В данном случае логика такова: «общая» земля принадлежит кооперативу, который платит за нее налог. Получается, что этот налог оплачивают только члены кооператива, а те, кто вышел из него, пользуются ею бесплатно. Решить подобные споры в судебном порядке не удалось. Устав кооператива является внутренним документом. Он не распространяется на не члена кооператива, поэтому суды обычно выносят решения не в пользу кооператива. По мнению авторов инициативы, чтобы привести все в порядок, требуется соответствующий федеральный закон.

«Также представители кооператива отметили, что сталкиваются с фактами использования собственниками помещения гаража в качестве производственной площадки, — рассказали в реготделении «Единой России». — При этом владельцы используют в работе вредные вещества и не допускают никого для осмотра помещения, хотя уставом предусмотрен запрет на организацию подобной деятельности, а также на хранение токсичных и взрывоопасных веществ».

Ольга Пилипенко отметила, что «поступившее обращение логично и справедливо», и пообещала обсудить поправки на ближайшем заседании комитета Госдумы.

ИА «Орелград»