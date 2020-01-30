Депутата Потемкина возмутило молчание губернатора

30.1.2020 | 16:17 Новости, Политика

В облсовете обсудили поправки в Конституцию, предложенные президентом. Позиция Клычкова по этому вопросу уже две недели является тайной для депутатов

Сегодня в областном совете народных депутатов прошел круглый стол. С приветственным словом к собравшимся обратились спикер областного совета Леонид Музалевский и депутат Госдумы Николай Земцов. Спикер отметил важность стартовавших реформ, предложенных президентом Владимиром Путиным, и необходимость широко и публично обсудить их.

Вице-спикер областного совета Сергей Потемкин обратил внимание собравшихся на отсутствие реакции губернатора Андрея Клычкова на призыв президента к публичному обсуждению. И попал прямо в точку. Найти в публичном пространстве мнение губернатора Орловской области о поправках в Конституцию не представляется возможным. На эту тему нашелся лишь пост с констатацией факта и селфи Клычкова с послания.

ИА «Орелград»

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