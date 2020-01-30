Под Орлом «Веста» выбила «Опель» с дороги

30.1.2020 | 9:59 Новости, Происшествия

Пострадал водитель иномарки

В Орловском районе водитель автомобиля «Опель Зафира» пострадал в ДТП с «Ладой Вестой», сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 29 января в 17:05 на подъезде к Орлу. «Зафира» проезжала от поселка Хардиково в сторону Москвы, а «Веста» выезжала на главную дорогу с трассы Орел-Лунево. 47-летний водитель отечественной легковушки не уступил дорогу, и произошло столкновение. После него «Опель» заехал на земляной вал.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Опель» получил телесные повреждения, отпущен на амбулаторное лечение», — указано в сводке.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования