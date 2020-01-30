В Орле тягач отправил маршрутку в стену

К счастью, в автобусе не было пассажиров

В Орле грузовик MAN врезался в автобус ПАЗ, после чего тот выехал с дороги и врезался в стену. ДТП произошло вечером 30 января на улице Поселковой, передает корреспондент «Орелграда».

Оба транспортных средства ехали со стороны объездной. Неподалеку от моста MAN въехал в заднюю часть автобуса ПАЗ, который был не в рейсе и двигался без пассажиров. После удара маршрутка вылетела на правый тротуар и врезалась в стену — по счастливой случайности по пешеходной дорожке не шли пешеходы. MAN, в свою очередь, выехал на встречную полосу.

Водителю ПАЗа потребовалась помощь медиков. На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.

ИА «Орелград»