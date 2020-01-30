В Орле у мужчины украли украденный велосипед

30.1.2020 | 12:25 Новости, Общество

Дело о необычной краже было рассмотрено судом в Орле.

Преступление было совершено в прошлом году в Заводском районе областной столицы возле крупного торгового центра. Как следует из материалов дела, трое приятелей пешком возвращались домой после «шопинга». Один из них увидел велосипед, оставленный подростком возле входа в магазин. Не говоря ни слова, он сел на велосипед и уехал. Приятели продолжили путь пешком.

Позже они нашли угонщика дома. Велосипед стоял в коридоре. Злоумышленник заявил друзьям, что велосипед отныне принадлежит ему, и он будет на нем кататься. Однако этим «мечтам» не суждено было сбыться. Один из приятелей незаметно выкатил велосипед из дома. Затем отправился к своей знакомой, которая купила велосипед для своего ребенка. Сумма сделки составила 1000 рублей.

Впрочем, и в данном случае радость семьи была недолгой. Вскоре по «следам велосипеда» пришли сотрудники полиции. Примечательно, что перед судом по обвинению в краже предстал только один «угонщик» — тот, который первым похитил чужую вещь. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, ему назначена мера медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

ИА «Орелград»

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