Городской парк в Орле ожидает реконструкция

Эксперты дали добро на проведение работ.

Экспертная группа выдала положительное заключение на проект реставрации городского парка культуры и отдыха в Орле. Он был разработан в 2019 году компанией «Строй-Эксперт». Проект предусматривает комплексное благоустройство территории парка и прилегающей к нему территории в один этап. По мнению специалистов, документация соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Проектом, в частности, предусмотрено благоустройство аллей и восстановление исторической пешеходно-тропиночной сети с учетом минимальных изменений существующего рельефа, озеленение отдельных участков с устройством партерных газонов и посадкой деревьев, очистка территории от сухостоев и непригодных для произрастания деревьев.

Кроме того, планируется замена «дорожных одежд» — асфальтового покрытия на плиточное, замена существующего позднего ограждения на новое, устройство навигационного оборудования и информационных знаков, замена наружного освещения вдоль улицы Горького и вдоль аллей, а также установка малых архитектурных форм: скамеек, урн, фонарей и торшеров.

Согласно исторической справке начало закладки сада было положено в первых числах октября 1822 года. Инициатором стал орловский гражданский губернатор Николай Шредер. Напротив места, отведенного под сад, стояло двухэтажное здание «Присутственных мест», которое не сохранилось, Петропавловский собор (современная библиотека имени Бунина), и дом губернаторов. На небольшом расстоянии от сада в 1823 г. построили здание «Дворянского собрания» — сегодня это драматический театр им. И. С. Тургенева.

«Работы по устройству сада были поручены трем лицам: чиновнику приказа общественного призрения Логгину Лаврентьевичу Деканору, подпоручику Семену Федоровичу Какурину и орловскому гражданину и известному садовнику Петру Сергеевичу Шушпанову, — следует из справки. — План сада был составлен С.Ф. Какуриным, который руководствовался при этом советами опытного садовника П.С. Шушпанова. Сад подучил характерную для того периода английскую пейзажную планировку с одной круговой аллеей».

За один лишь месяц было посажено более 7000 деревьев. Их оказалось много, поэтому излишки планировалось высадить на Воздвиженской площади и Ильинке (место кинотеатра «Родина» и сквера Танкистов). Из древесных пород, росших в губернии, в состав сада вошли: ильм, тополь, сосна, береза, клен, ясень, рябина; из кустарников — черемуха, акация, бузина, крушина, волчьи ягоды, терн, орешник, вишенник, жимолость, бересклет — всего 15000 деревьев и кустарников.-

В 1840 году был устроен первый городской общественный театр в городском саду, фасадом напротив присутственных мест. 21 июля 1841 года, во время пожара, театр сгорел, просуществовав всего год. А новое здание театра построили лишь в 1862 году.

В 1883 году в ходе проведения описи цветочных растений садовник указал 94 наименования различных цветов, которые произрастали на территории Орловского городского сада.

После Октябрьской революции 1917 года долгое время городской сад оставался таким, каким он был в прежние годы. 27 мая 1925 году в нем было открыто большое дощатое здание постоянного цирка (в настоящее время — место киноконцертного зала «Юбилейный»). В годы немецкой оккупации Орла сад был превращен в укрытие для немецких танков, пушек и зенитных орудий. Были сожжены летний театр, цирк, эстрады, двухъярусный открытый ресторан, вырубались деревья. Более 40 процентов деревьев было уничтожено.

После освобождения Орла Орловский горсовет неоднократно ставил «вопросы об улучшении работы по благоустройству городского сада». Директором стал демобилизовавшийся из армии Павел Иванович Музалевский. На должность садовника пришел агроном, инвалид войны Валерий Николаевич Фессалийский. При нем построили небольшую оранжерею и 6 парниковых рам в конце сада.

В 1951 году сад был переименован в Парк культуры и отдыха. В том же году над обрывом, у реки Оки, на большом расстоянии, разделяемые глубоким оврагом, были построены две беседки-ротонды по проекту поэта и архитектора И. А. Иванова. Начали работать аттракционы: карусель, воздушные лодки, самолет. В парке устраивались карнавалы и зажигались фейерверки. В конце 1950-х был построен открытый театр на 900 мест.

В 1971 году слева от входа в парк был установлен обелиск с надписью «Слава труду», а рядом с ним галерея передовиков производства города и области. В том же году парку была передана территория, где прежде стояло здание тюремного замка. Здесь разместилась зона аттракционов, а также пункт проката спортивного инвентаря.

ИА «Орелград»