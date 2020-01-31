В Орле все-таки продадут «Орел-Отель»

Депутаты горсовета дали добро на проведение многострадальной сделки.

Орловский горсовет народных депутатов на прошедшем заседании утвердил в новой редакции план приватизации муниципального имущества на 2020 год. Важным изменением стало то, что планировавшаяся и ранее продажа акция муниципального общества «Орел-Отель» включена в него на новых условиях.

Напомним, власти города уже несколько лет пытаются продать эту организацию, чтобы пополнить муниципальный бюджет. Изначально на торги был выставлен пакет из 25 процентов акций. В прошлом году депутаты разрешили чиновникам продать еще 75 процентов акций.

Мэрия даже объявила о проведении аукциона, который должен был состояться в январе 2020 года. Согласно конкурсной документации. Акции должны были уйти с молотка двумя лотами – 25 и 75 процентов соответственно. Однако в дело вмешалась Контрольно-счетная палата Орла, которая усмотрела некие нарушения в процедуре, из-за чего мэрия отменила торги.

Согласно принятому горсоветом решению, акции «Орел-Отеля» все-таки будут выставлены на торги, причем не двумя лотами, как раньше, а одним – в размере 100 процентов. Стоимость этого общества власти оценили в 1 миллиард рублей. Дело осталось за малым – найти покупателя.

Напомним, в состав муниципального гостиничного комплекса входят гостиницы «Русь» и «Орел».

ИА «Орелград»