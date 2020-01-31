Власти Орловской области помогут пострадавшим при взрыве на заводе в Мценске

31.1.2020 | 14:04 Новости, Происшествия

Спикер облсовета Леонид Музалевский выразил соболезнования

Власти Орловской области создали комиссию для медицинской и социальной помощи пострадавшим и семьям погибших при взрыве на заводе в Мценске. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Взрыв паров лакокрасочных покрытий произошел на предприятии «ЗПО», которое занималось монтажом оборудования. Оно входит в территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). После взрыва на «ЗПО» власти проверят технику безопасности на всех строительных объектах предприятий, входящих в ТОСЭР.

Спикер орловского облсовета Леонид Музалевский выразил соболезнования семьям погибших. «От имени депутатского регионального парламента корпуса и себя лично я выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших сегодня граждан из-за взрыва на заводе. К сожалению, есть и пострадавшие. Желаем им скорейшего выздоровления», — передала пресс-служба слова Музалевского.

Как сообщалось ранее, среди погибших и пострадавших есть граждане Турции. Они работали официально. Установлены личности двоих погибших и двоих пострадавших. В Орловскую область едет представитель посольства Турции в Москве, будет решаться вопрос с транспортировкой тел погибших.

Двое пострадавших направлены на лечение в ООКБ, один выписан. Разбор завалов завершен, спасатели не обнаружили новых жертв.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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