Власти Орловской области помогут пострадавшим при взрыве на заводе в Мценске

Спикер облсовета Леонид Музалевский выразил соболезнования

Власти Орловской области создали комиссию для медицинской и социальной помощи пострадавшим и семьям погибших при взрыве на заводе в Мценске. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Взрыв паров лакокрасочных покрытий произошел на предприятии «ЗПО», которое занималось монтажом оборудования. Оно входит в территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). После взрыва на «ЗПО» власти проверят технику безопасности на всех строительных объектах предприятий, входящих в ТОСЭР.

Спикер орловского облсовета Леонид Музалевский выразил соболезнования семьям погибших. «От имени депутатского регионального парламента корпуса и себя лично я выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших сегодня граждан из-за взрыва на заводе. К сожалению, есть и пострадавшие. Желаем им скорейшего выздоровления», — передала пресс-служба слова Музалевского.

Как сообщалось ранее, среди погибших и пострадавших есть граждане Турции. Они работали официально. Установлены личности двоих погибших и двоих пострадавших. В Орловскую область едет представитель посольства Турции в Москве, будет решаться вопрос с транспортировкой тел погибших.

Двое пострадавших направлены на лечение в ООКБ, один выписан. Разбор завалов завершен, спасатели не обнаружили новых жертв.

ИА «Орелград»