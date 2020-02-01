Мэрия начала поиск дорожных подрядчиков

Власти объявили закупку на содержание улично-дорожной сети.

Администрация города Орла объявила о начале поиска подрядчиков на содержание улично-дорожной сети областной столицы в 2020 году. Цена контракта составит чуть более 181 миллиона рублей. Требования к претендентам предъявлены достаточно жесткие. Например, необходимо наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения хотя бы одного договора на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или сносу линейного объекта. При этом стоимость такого одного контракта должна была составлять не менее 20 процентов начальной максимальной цены контракта, который мэрия планирует заключить теперь.

Перечень работ достаточно большой. Например, подрядчик будет обязан производить помывку улиц, включая мосты, окрашивать перила, убирать снег, ремонтировать дорожное покрытие, устанавливать дорожные знаки и даже косить траву вдоль дорог. Напомним, ранее администрация города утвердила муниципальную программу развития улично-дорожной сети на 2020-2022 годы.

На ее реализацию планируется выделить 1,46 миллиарда рублей. Так, в 2020 году должно быть выделено 797,78 миллиона, в 2021 году – 652,1 миллиона, в 2022 году – 10,52 миллиона рублей. Из них средства Дорожного фонда Орловской области составят 867,48 миллиона рублей, средства бюджета города – 25,47 миллиона. Остальное Орел планирует привлечь за счет иных трансфертов.

Впрочем, в паспорте программы отмечено, что объем финансирования может быть скорректирован в любое время. Многое будет зависеть от результатов аукционов по выбору подрядчиков. Не исключено, что по каким-то объектам мэрии удастся сэкономить на торгах.

«Реализация программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла площадью 495 437 квадратных метров и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние, — говорится в паспорте программы. — Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения».

ИА «Орелград»