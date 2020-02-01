Вынесен приговор по делу о смертельном ДТП под Орлом

1.2.2020 | 13:21 Новости, Происшествия

Виновник аварии с летальным исходом отправится за решетку.

Обвинительный приговор вынес Новосильский районный суд. Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как пояснили в суде, виновник аварии весной 2019 года двигался на автомобиле «УАЗ». При выполнении поворота налево на перекрестке автодорог он не учел важное обстоятельство – по встречной полосе на скорости около 80 км/ч двигался автомобиль «ВАЗ».

В результате произошло столкновения. Водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте происшествия. Подсудимый вину признал частично, сославшись на то, что он перед совершением поворота налево не видел движущийся во встречном направлении автомобиль. Он также уверял, что «ВАЗ» двигался с превышением установленной скорости.

Суд назначил виновнику аварии наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 10 месяцев, отбывать которое осужденный будет в колонии-поселении. Также ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 6 месяцев.

Приговор был обжалован в апелляционной инстанции, но областная коллегия по уголовным делам оставила его без изменения.

ИА «Орелград»

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