Орловчанку едва не лишили магазина из-за небольшого долга

2.2.2020 | 14:23 Новости, Происшествия

Женщина наскребла денег и спасла свое имущество от изъятия.

Любопытную историю рассказала пресс-служба управления ФССП России по Орловской области. Произошла она с жительницей Новодеревеньковского района, в отношении которой было открыто аж 11 исполнительных производств о взыскании задолженности по налогам и кредиту на общую сумму 93 тысячи рублей.

«Несмотря на очевидность долга, гражданка считала возбуждение исполнительного производства поводом незначительным и не требующим скорого решения, — пояснили в УФССП. — Мер к погашению задолженности никаких не предпринимала».

Пристав начали разыскивать имущество, на которое можно было бы наложить арест. Это одна из мер принудительного взыскания, предусмотренная федеральным законодательством.

В результате приставы нашли земельный участок, который достался женщине по договору дарения вместе с магазином. Арест был наложен и на землю, и на нежилое здание. Хозяйку предупредили о том, что имущество будет пущено с торгов, если она не погасит долги.

«Указанная мера принудительного исполнения побудила гражданку в течение нескольких дней полностью исполнить все обязательства, — сообщили в УФССП. — Необходимо отметить, так как женщина всячески затягивала с оплатой задолженности, она понесла дополнительные расходы. С нее был взыскан исполнительский сбор в размере 12 тысяч рублей».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования