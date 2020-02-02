Орловчанку отправили за решетку за отказ работать на ферме

Женщина проведет в колонии четыре месяца.

Жительница поселка Шаблыкино предпочла работе лишение свободы. Ближайшие четыре месяца она проведет в колонии-поселении. Такое решение принял суд, удовлетворивший ходатайство уголовно-исполнительной инспекции о замене женщине одного вида наказания другим видом.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, ранее орловчанка предстала перед судом по обвинению в совершении преступления. Ее признали виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

Суд приговорил ее к 1 году исправительных работ с удержанием 5 процентов из заработной платы в доход государства. После вступления приговора в законную силу она была поставлена на учет. Более того, ей выдали предписание для отбывания наказания в КФХ «Дмитровский».

Иными словами, женщину на целый год обеспечили работой, причем значительную часть заработка она могла оставлять себе. Однако у нее, видимо, были другие планы. В фермерское хозяйство в установленный срок она так и не обратилась. Более того, проигнорировала вызов в филиал уголовно-исполнительной инспекции.

Но даже здесь ей был дан шанс. Женщине направили письменное предупреждение о замене исправительных работ более строгим видом наказания. Поскольку и после этого она без уважительных причин продолжала уклоняться от отбывания наказания, ее отправили в колонию.

ИА «Орелград»