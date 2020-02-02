Под Орлом мужчину наказали за самоуправство

Обвиняемый отнял у женщины телефон в счет погашения долга.

Вступило в законную силу постановление Новодеревеньковского районного суда, вынесенное при рассмотрении уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчине предъявили обвинение по редко применяемой статье 330УК РФ (самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается гражданином).

Потерпевшей от действия злоумышленника стала местная жительница. Следствием было установлено, что в декабре 2018 года мужчина пришел к ней домой и потребовал вернуть долг – якобы женщина задолжала ему некоторую сумму денег. Та претензии не признала и ответила отказом. Тогда мужчина взял принадлежащий ей мобильный телефон, лежавший на гладильной доске, и ушел с ним, тем самым присвоив себе чужое имущество.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию, после чего и было возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ. В ходе следствия было раскрыто еще одно преступление, совершенное этим же человеком. Выяснилось, что в августе 2018 года ночью он незаконно проник в чужой гараж и похитил оттуда мотоцикл. Впрочем, подсудимому относительно повезло. Его наказали судебным штрафом в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»