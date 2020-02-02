Житель Орловской области заплатил 100 тысяч рублей за украденную карту

Крупный штраф стал наказанием для орловца за воровство.

Житель Покровского района осужден за кражу денег с чужого банковского счета. Такой приговор вынес суд Покровского района. Подсудимый был признан виновным по статье ст. 158 УК РФ (кража).

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, мужчина «отдыхал» вместе с потерпевшим в кафе. Приятель неосмотрительно передал ему свою банковскую карту и даже дал секретный пин-код. Он попросил, чтобы подсудимый его картой оплатил счет в кафе.

Однако тот отправился к ближайшему банкомату и снял с чужого счета 17 тысяч рублей, которые и прикарманил.

Злоумышленник был разоблачен. Впрочем, в суде он не стал отпираться и признал вину в полном объеме. Дело было рассмотрено в особом порядке.

Кроме того, подсудимый возместил потерпевшему причиненный вред, что было учтено при вынесении решения. В результате подсудимого наказали штрафов в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»