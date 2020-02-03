Мошенники-энергетики ищут жертв в Орловских деревнях

По данным компании, в Орловской области вновь появились компании, которые вынуждают жителей втридорога менять исправные приборы учёта электроэнергии. Как правило, на их уловки попадаются пенсионеры и сельские жители.

— Представители таких фирм работают по стандартной схеме. Осмотрев электросчётчик, они, как правило, заявляют о его неисправности и настаивают на немедленной замене, — рассказали в пресс-службе сбытовой компании. — Но в большинстве случаев реальных оснований для этого нет – приборы учёта соответствуют классу точности, у них не истёк межповерочный интервал, сохранены пломбы. За свои услуги представители компании просят цену, в разы превышающую среднерыночную.

Очередной такой случай недавно зафиксирован в Дмитровском районе. К пожилой женщине постучались неизвестные. Они представились работниками ООО «ГОСЭНЕРГО», и сказали, что мол, пора поверить её прибор учёта. Осмотр провели без применения какой-либо спецтехники и вынесли вердикт: счетчик надо менять, иначе платить «за свет» придется по повышающемуся коэффициенту. Испугавшись, пенсионерка согласилась на замену счетчика. «За свои услуги сотрудники «ГОСЭНЕРГО» запросили с женщины 3500 рублей. Позже выяснилось, что её прежний электросчётчик мог использоваться до 2027 года, и необходимости в его замене не было», — рассказала в энергосбыте.

В других случаях, о которых известно Орловскому энергосбыту, граждане проявили бдительность и связались с гарантирующим поставщиком для уточнения информации. Выяснив, что замена счётчиков им не требуется, потребители собирались вызвать полицию. При этом одна лишь угроза этого заставила сотрудников «ГОСЭНЕРГО» скрыться.

Орловский энергосбыт просит граждан быть внимательней. Для того, чтобы уберечь жителей от ненужных трат и проблемных ситуаций, компания подготовила памятку, как действовать, если к вам пришли неизвестные и предлагают заменить прибор учёта.

ИА Орелград