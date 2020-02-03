Орловский закон ограничит права многодетных семей?

Предложенные правительством поправки прошли первое чтение.

Как сообщили в пресс-службе Орловского облсовета народных депутатов, проект внесения поправок в отдельные законодательные акты Орловской области рассмотрен в первом чтении. В парламент его внес губернатор Андрей Клычков, а о сути законопроекта депутатам рассказала руководитель областного департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ирина Гаврилина.

По ее словам, изменения предлагается внести в закон «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки». Он был принят еще в 2003 году. Ирина Гаврилина отметила, что поправки позволят «исключить необходимость ежегодно предоставлять в органы социальной защиты населения пакет документов, подтверждающих статус многодетной семьи. Данный статус будет устанавливаться единожды и не потребует подтверждения в дальнейшем».

Это действительно удобная норма. Однако некоторые предложенные губернатором поправки выглядят весьма сомнительно с точки зрения федерального законодательства. «Орелград» уже рассказывал, что в Орловской области появились случаи отказа многодетным семьям в продлении или установлении такого статуса, если один или несколько детей зарегистрированы по месту жительства не в Орловской области, а в другом регионе. При этом социальные службы, по словам родителей, не принимают во внимание то, что «иногородний» ребенок постоянно проживает с родителями в Орловской области, ходит здесь в школу или детсад.

Прокуратуре уже удалось в суде доказать незаконность таких действий орловских чиновников. Проблема в том, что подобные споры рассматриваются каждый раз на уровне одной, конкретной семьи. Есть подозрение, что социальные службы действуют по чьей-то указке, а простая логика подсказывает, что это – прямой путь к экономии средств областного бюджета. Ведь многодетные семьи пользуются льготами, в том числе получают социальные выплаты. Лиши ее этого статуса, и казна станет немного богаче.

Примечательно, что в рассмотренном депутатами законопроекте в числе прочих поправок имеется одна, на которую мало кто обратил внимание. Ее суть заключается в том, что действие орловского закона о многодетной семье и мерах ее поддержки будет распространяться только на «граждан Российской Федерации при условии места жительства на территории Орловской области».

Формально, такая формулировка не лишает «иногородних» детей права на льготы. Однако она является «подводным камнем». Теперь родителям, вероятно, придется доказывать, что прописанный, к примеру, у бабушки с дедушкой в соседней Курской области ребенок постоянно проживает не там, а вместе с родителями в Орловской области. При этом в проекте орловского закона не сказано, как именно они должны это делать. Нет и типового документа. Это означает, что родителям, видимо, придется доказывать факт проживания «иногородних» детей вместе с ними по суду. Для этого придется вызывать туда свидетелей, например, учителей из школы или воспитателей из детсада, а также соседей, врачей и прочее. По сути, орловские власти возводят перед многодетными семьями еще один административный барьер, что явно идет вразрез с посланием президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

ИА Орелград