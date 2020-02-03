Первый в квадрате: в Орле открылась уникальная ИнстаВыставка

У жителей и гостей города есть возможность посетить первую орловскую ИнстаВыставку, организованную телеканалом «Первый Областной».

По сути, здесь собраны те же фото, что есть в Инстаграме канала. Но выставка дает возможность не просто увидеть лучшие из них в формате профессионального фото.

— Новаторство проекта в форме экспозиции, — рассказала PR-специалист телеканала «Первый Областной» Ольга Селиверстова. — 36 фотографий из Инстаграма телеканала собраны на четырех больших холстах. Каждый из них — словно распечатанная стена из популярной социальной сети. Это первый подобный проект в нашем городе, но далеко не первый в мире. Форма ИнстаВыставок сегодня набирает популярность. Они уже проводились во многих городах России. Конечно, нам особенно приятно, что в Орле именно мы первыми открыли такую экспозицию».

Автором всех фотографий является фотохудожник Альберт Рассолов. Организаторы ожидают, что сотни лайков соберут и селфи, сделанные на фоне экспозиции. Хештег #ПервыйВквадрате под таким фото может стать счастливым билетом в конкурсе, который проводит «Первый Областной» для своих зрителей. Для участия необходимо сфотографироваться на фоне выставки, выложить фото в Instagram, отметить на нем 3 друзей и официальную страницу телеканала @1oblastnoi. На нее нужно еще и подписаться. Победителей конкурса ждут эксклюзивные подарки от «Первого Областного».

Фотовыставка «Первый в квадрате» будет экспонироваться в Орле целый месяц. До 16 февраля — в фундаментальной библиотеке ОГУ им. Тургенева, а 17 февраля она переедет на первый этаж городской администрации.

ИА «Орелград»