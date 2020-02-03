По Орлу прокатилась волна арестов

Приставы отчитались о проведении рейда в минувшие выходные.

В Орле всего за один день в ходе рейда судебных приставов было арестовано имущество должников предварительной стоимостью около 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП России по Орловской области. В ведомстве пояснили, что масштабное мероприятие в минувшую субботу провели сотрудники Советского РОСП города Орла. Они провели массовый рейд, в рамках которого было отработано свыше 325 исполнительных производств.

«Целью таких мероприятий всегда является уведомление должников о возбуждении исполнительного производства и принятие мер принудительного исполнения, сообщили в УФССП. — Во время рейда судебные приставы проверили имущественное положение должников и предупредили их о мерах, предусмотренных российским законодательством за неисполнение требований исполнительных документов».

В ведомстве подчеркнули, что каждому должнику предлагалось на месте погасить имеющуюся задолженность с помощью переносного POS-терминала. В этом случае арест на имущество не накладывался. Однако предоставленной возможностью воспользовались далеко не все. Сообщается также, что среди арестованного имущества были и транспортные средства. Если должники не исполнят обязательства в ближайшее время, их имущество пустят с торгов, а выручку перечислят взыскателям.

ИА «Орелград»