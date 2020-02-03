Теперь ещё и Тургеневский: очередной мост в Орле трещит по швам

3.2.2020 | 10:30 Новости, Общество

В соцсетях на днях появился снимок «дыры» на Тургеневском мосту в Орле.

Пользователь, разместивший его, подписал фото «Портал в ад». Даже если никто в этот «портал» не провалится, «ад» орловцам мерещится неспроста.

Напомним, мост «Дружба» закрыт на ремонт, ход которого отстает от графика почти на год. А Красный мост сыплется и ждет подрядчика на реконструкцию. Тургеневский мост казался орловцам надёжнее других, но теперь и по поводу него появились опасения.

К слову, внимательные граждане рассмотрели возле ямы на тротуаре следы протектора автомобильных шин.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования