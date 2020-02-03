Теперь ещё и Тургеневский: очередной мост в Орле трещит по швам

В соцсетях на днях появился снимок «дыры» на Тургеневском мосту в Орле.

Пользователь, разместивший его, подписал фото «Портал в ад». Даже если никто в этот «портал» не провалится, «ад» орловцам мерещится неспроста.

Напомним, мост «Дружба» закрыт на ремонт, ход которого отстает от графика почти на год. А Красный мост сыплется и ждет подрядчика на реконструкцию. Тургеневский мост казался орловцам надёжнее других, но теперь и по поводу него появились опасения.

К слову, внимательные граждане рассмотрели возле ямы на тротуаре следы протектора автомобильных шин.

ИА «Орелград»