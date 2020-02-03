В 16 школах Орла объявили карантин

Но ни в одной — полностью

Отдельные классы 16 школ Орла закрыты на карантин, сообщили в пресс-службе администрации Орла. Ни одно учебное заведение не ушло на карантин полностью.

Режим карантина введен в отдельных классах школ №№2, 5, 7, 13, 17, 20, 23, 27, 28, 35, 36, 50, 51, гимназиях №№19 и 39, лицее №40. Всего на карантин ушли 76 классов.

В Орловской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и пневмонией. На минувшей неделе заболели около 4000 жителей региона, 60% — дети до 14 лет.

ИА «Орелград»