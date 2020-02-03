В Орле двух экс-полицейских обвинили в краже и злоупотреблении

По версии следствия, они украли пшеницу и рапс

Следственный комитет предъявил обвинение двум бывшим сотрудникам УМВД по Орловской области — заместителю начальника новодеревеньковской полиции Джемиту Мирзоеву и начальнику отделения ГИБДД Павлу Данилову. Следствие считает их виновными в краже и злоупотреблении должностными полномочиями.

«По данным следствия, обвиняемые в августе 2019 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно завладели 35 тоннами пшеницы, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, и 24 тоннами семян рапса, принадлежащего ООО «Орел-Агро-Продукт», — указано в сообщении.

Затем Мирзоев и Данилов продали семена. Совместный ущерб, который они нанесли ИП и «Орел-Агро-Продукту», оценивается в 900 тысяч рублей. Преступление было раскрыто при участии ФСБ и МВД.

Сейчас Мирзоев находится под стражей, Данилов — под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»