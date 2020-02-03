В Орле ограничат оборот никотиносодержащей продукции

Законопроект о защите детей от снюсов рассмотрен в облсовете.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрели проект закона № 385-6 «О мерах, направленных на охрану здоровья детей от воздействия и последствий потребления никотиносодержащей продукции на территории Орловской области». Этим документом планируется на региональном уровне продублировать некоторые федеральные нормы. В частности, установить запрет на продажи «электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина, а также бестабачных никотиносодержащих сосательных и жевательных смесей».

Цель закона — предупреждение причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, при употреблении никотиносодержащей продукции очень быстро развивается никотиновая зависимость, которая со временем начинает подрывать жизненно важные системы организма и увеличивает риск развития онкологических и респираторных заболеваний.

«Так как доза потребляемого никотина очень велика, то возможны и нейротоксические нарушения в организме, что в итоге может привести к расстройствам детского сознания, — утверждается в пояснительной записке. — У подростков в результате потребления никотиносодержащей продукции врачи отмечают снижение памяти и работоспособности, нарушения работы центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, серьезные заболевания десен и зубов. Кроме физического привыкания, очень быстро развивается психологическая зависимость, при этом возрастает потребность в более сильных ощущениях, что в дальнейшем может привести к употреблению наркотиков».

Авторы проекта подчеркивают, что он не содержит норм, способствующих проявлению коррупции. Запрет будет распространяться только на продажу упомянутой продукции детям, а таковыми в Орловской области будут считаться граждане моложе 18 лет.

Будет узаконена и терминология. Так, с точки зрения областного закона жидкость для электронных систем доставки никотина – это любая жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 мг/мл, предназначенная для использования в электронных системах доставки никотина. А бестабачные никотиносодержащие сосательные и жевательные смеси — это смеси для жевания и сосания, содержащие никотин от 0,1 мг/г (за исключением табачной продукции (изделий) и лекарственных средств).

ИА «Орелград»