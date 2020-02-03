В Орле выросла преступность, но все при этом хорошо

Глава УМВД отчитался о деятельности в 2019 году.

Как уже рассказывал «Орелград», начальник управления МВД России по Орловской области Юрий Савенков на прошедшем заседании Орловского облсовета народных депутатов выступил с отчетом о деятельности полиции за 2019 год. Доклад получился противоречивым. С одной стороны, некоторые озвученные данные вызывают тревогу, с другой – причин для волнений как бы и нет.

Так, из доклада следует, что в Орловской области в 2019 году уровень преступности составил 1211,8 преступления в расчете на 100 тысяч жителей. По сравнению с 2018 годом показатель вырос на 8,3 процента. Но это как бы и неплохо, поскольку орловская преступность отстает от среднероссийской. В среднем по стране в 2019 году было зарегистрировано 1379 преступлений на каждые 100 тысяч жителей.

«Переходя к конкретным фактам и цифрам, главный полицейский области обратил внимание на изменения в структуре преступности, — сообщили в пресс-службе облсовета. – Так, в отчетном периоде доля преступлений против личности снизилась на 1,3 процента и составила 14,3 процента от всех зарегистрированных».

На наркопреступления пришлось 6,8 процента всех уголовных правонарушений (минус 0,2 процента по сравнению с 2018 годом), на экономические преступления — 5,4 процента (минус 0,2), на посягательства против собственности — 62,7 процента (плюс 5,5), причем почти четверть таких преступлений приходится на кражи.

Юрий Савенков отметил, что в 2019 году в Орловской области стало больше случаев мошенничества, удельный вес которых возрос с 10 до 14,6 процента в общем количестве зарегистрированных преступлений. Также возросло количество убийств – на 31,6 процента, разбойных нападений – на 20 процентов и карманных краж – на 5,8 процента.

ИА «Орелград»