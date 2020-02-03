В орловских колониях начали бороться с коронавирусом

Профилактические мероприятия стартовали за решеткой.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, в учреждениях региональной уголовно-исполнительной системы организованы профилактические мероприятия по недопущению возникновения и распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников и лиц, содержащихся под стражей.

В ведомстве подчеркнули, что в целом меры аналогичны комплексу профилактических мероприятий, которые проводятся для предупреждения обычных ОРВИ и гриппа. Однако с учетом сложной международной ситуации меры против коронавируса носят более интенсивный характер.

«Центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора ФКУЗ МСЧ ФСИН России организовано взаимодействие с управлениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в субъектах Российской Федерации по вопросам профилактических мероприятий, проводимых в случае подозрения на заболевания, вызванные новой коронавирусной инфекцией», — сообщили в орловском УФСИН.

Так, представители управления уже приняли участие в межведомственном совещании по вопросам профилактических мероприятий, проводимых в случае подозрения на заболевания, вызванные новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, был проведен семинар с участием начальников ФКУЗ МСЧ ФСИН России. На нем были «освещены основные аспекты заболеваний, вызванных новой инфекцией, и меры, проводимые в случае подозрения на данные заболевания, среди работников службы и лиц, содержащихся в учреждениях УИС».

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На 3 февраля 2020 года Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила, что в стране зафиксировано 17 205 подтвержденных случаев заболевания, при этом 361 человек погиб, а 475 удалось вылечить.

ИА «Орелград»