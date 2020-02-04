«Карточный домик» пообещали снести весной

4.2.2020 | 16:31 ЖКХ, Новости

Работы запланированы на март-апрель 2020 года

Администрация Орла планирует снести дом №68 на набережной Дубровинского в марте-апреле 2020 года, сообщила пресс-служба мэрии. Сити-менеджер Александр Муромский 4 февраля поручил УКХ актуализировать смету на снос дома.

Процесс затянулся из-за суда с одним из собственников квартиры. Тяжба завершилась в декабре 2019 года. Как именно, не уточняется, но теперь мэрия должна выкупить жилье в муниципальную собственность. Муромский поручил своему заместителю Игорю Краличеву решить вопрос в феврале.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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