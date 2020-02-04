Муромский попросил промыть ливнёвки

4.2.2020 | 15:18 ЖКХ, Новости

В некоторых местах они забились песком

Глава администрации Орла Александр Муромский 4 февраля попросил УКХ промыть ливневую канализацию в местах, где она забилась песком. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Жители жалуются чиновникам на перекрестки ул. Октябрьской с ул. Полесской и ул. Приборостроительной, а также улицы Степана Разина, Кузнецова и Поселковой. Подрядчик должен прочистить ливневки в течение трех дней, пока не ударят морозы.

«При гололедице улично-дорожную сеть посыпают пескосоляной смесью, но уже в дневное время ледяная корка тает, смешивается с реагентом и скапливается в прилотковой части, забивает ливневую канализацию. Из-за этого некоторые участки дорог «уходят» под воду», — объяснили в мэрии.

Действующий контракт на обслуживание ливневок рассчитан до мая 2020 года. Его стоимость — 13 млн рублей. Новые торги объявят после паводка.

ИА «Орелград»

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