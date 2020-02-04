Орловец спрятал каннабис от полиции в сабвуфере

Житель Орла получил приговор по уголовному делу о хранении наркотиков.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Советского районного суда в отношении жителя города Орла, признанного виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Мужчину обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а именно каннабиса.

Как следует из материалов дела, преступление было совершено в июле 2019 года. Орловец на личном автомобиле выехал за город. В одной из пригородных деревень он пришел на «невозделанный участок местности», расположенный примерно в 5 километрах от автодороги Калуга-Орел. Там он обнаружил дикорастущую коноплю.

Собранный урожай молодой человек уложил в полимерный пакет. В пересчете на сухой вес масса приобретенного им каннабиса составила около 130 гр. Чтобы скрыть наркотик от полиции, мужчина спрятал пакет с коноплей в резонатор (трубу) сабвуфера – автомобильной акустической системы. Однако обвести вокруг пальца правоохранителей ему не удалось.

Автомобиль был остановлен полицейскими для проверки. В тот день как раз проводился рейд по выявлению «лиц, употребляющих и распространяющих наркотические средства». Полицейские обследовали багажник, заглянули и в резонатор сабвуфера. В результате наркотик был обнаружен и изъят.

В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении преступления признал полностью, раскаялся и заявил ходатайство о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства. Ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Суд обязал осужденного не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, и не допускать нарушения общественного порядка, за которые налагается административное наказание.

ИА «Орелград»