Орловским учителям доплатят за классность

Вчера на рабочем совещании в правительстве Орловской области говорили о мерах поддержки учителей.

С докладом выступила руководитель профильного департамента Татьяна Крымова. По ее мнению, одним из «бонусом» для педагогов должно стать увеличение доплат за классное руководство.

— Сегодня доплата из регионального бюджета составляет 2 тысячи рублей. Однако в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин отметил о необходимости повысить эту сумму, — цитирует Татьяну Крымову «Комсомольская правда».

Данное поручение президент страны дал в ходе Послания Федеральному собранию в январе этого года. Он заявил, что учителя, которые являются и классными руководителями, будут получать дополнительную выплату «не менее 5 тысяч рублей». При этом «все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены».

На данный момент Орловская область уже подала заявку в Министерство просвещения на получение дополнительной ежемесячной выплаты в размере 5 тысяч рублей, пояснила Крымова. Таким образом, максимальная сумма выплат за классное руководство составит 7 тысяч рублей.

Впрочем, вслед за увеличением доплаты планируют поменять и критерии оценки работы классного руководителя.

Кстати, глава департамента образования рассказала, что в этом году в регионе есть 200 вакантных мест для участия в федеральной программе «Земский учитель» с подъемным миллионом рублей для тех, кто решится переехать жить и работать в сельскую местность.

ИА «Орелград»