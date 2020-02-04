В Орле проверили граждан, прибывших из Китая

4.2.2020 | 18:18 Медицина, Новости

Нового коронавируса 2019-nCoV у них не обнаружено.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в администрации региона прошло совещание о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV. Это временное название, присвоенное ей Всемирной организацией здравоохранения 12 января 2020 года. Согласно официальным данным это инфекция представляет собой одноцепочечный РНК-содержащий вирус, который относится к семейству Coronaviridae.

2019-nCoV предположительно является рекомбинантным вирусом между коронавирусом летучих мышей и неизвестным по происхождению коронавирусом. Патогенез новой коронавирусной инфекции изучен на данный момент недостаточно. Максимально широкое распространение вирус получил в Китае, эпицентр расположен в городе Ухань, провинция Хубэй. Завозные случаи вируса были зарегистрированы случаи во многих странах Азии, Северной Америки и Европы.

Первоначальный источник инфекции все еще не установлен. Считается, что первые случаи заболевания могли быть связаны с посещением рынка морепродуктов в Ухане, на котором продавались домашняя птица, змеи, летучие мыши и другие животные.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Орловской области Александра Румянцева, в настоящее время в КНР зарегистрировано свыше 17 тысяч подтвержденных случаев заболевания. Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.

В Орловской области организовано информационное взаимодействие с областным управлением по вопросам миграции. Проведены проверки медицинских организаций «на предмет сбора эпидемиологического анамнеза у больных с симптоматикой респираторных инфекций, не исключающих коронавирсуную инфекцию». Сообщается, что проверены все поликлиники, станции скорой медицинской помощи, инфекционные и соматические стационары региона.

«В настоящее время с территории КНР прибыло 13 жителей Орловской области, находившиеся ранее в туристических поездках в китайском Хайнане, который стал эпицентром распространения инфекции, — сообщил Александр Румянцев. — В адрес туристических агентств направлены предписания о предоставлении сведений о лицах, прибывших из этого города».

Согласно официальным данным, региональный Центр гигиены и эпидемиологии оснащен необходимыми средствами индивидуальной защиты. Имеется запас дезинфицирующих средств и расходных материалов.
«В медицинских организациях откорректированы комплексные и оперативные планы, схемы оповещения, имеются укладки, защитная одежда, аптечки экстренной профилактики для опасных и особо опасных инфекций, запасы необходимых дезинфицирующих средств и лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи и экстренной профилактики», — сообщили в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»

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