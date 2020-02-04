В Орловской области матерям выплатят 670 млн рублей

В регионе увеличили размеры детских выплат.

Как сообщает региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, в Орловской области в 2020 году на выплату пособий по материнству запланировано более 670 миллионов рублей. Из них свыше 270 миллионов будет выплачено в виде пособий по беременности и родам, а 400 миллионов – в виде пособий по уходу за ребенком.

В пресс-службе реготделения ФСС добавили, что размеры пособий с с 1 февраля 2020 года были увеличены. В соответствии с федеральным законодательством их проиндексировали на 3 процента. Так, текущий размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, составляет 675,15 рубля.

Размер единовременного пособия, выплачиваемого при рождении ребенка, увеличен до 18 004,12 рубля, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком – до 3 375,77 рубля, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми – 6 751,54 рубля.

Также проиндексирован размер социального пособия на погребение, величина которого с 1 февраля составляет 6 124,86 рубля.

ИА «Орелград»