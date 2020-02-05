Экономист Вадим Тарасов стал главным кадровиком

5.2.2020 | 9:30 Новости, Общество

Замгубернатора возглавил совет по кадровому обеспечению.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился о создании координационного совета по кадровому обеспечению промышленного (экономического) роста в регионе. В документе отмечается, что он принят «в целях реализации соглашения о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» и правительством Орловской области».
Речь идет о внедрении так называемого регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Главой координационного совета Клычков назначил своего заместителя Вадима Тарасова, который в правительстве области курирует вопросы планирования, экономики и финансов. Также в состав совета вошли представители образовательных учреждений, общественных организаций и предприятий.
Этот совещательный орган создан для «выработки согласованных решений». В частности, члены совета должны будут определять некие перспективные пути и механизмы кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Орловской области, изучать проблемы в этой сфере, а также анализировать уровень эффективности системы кадрового обеспечения в регионе.
Для решения поставленных задач на Орловщине, в частности, будут проводиться региональные чемпионаты профессионального мастерства, которые, впрочем, и без того проводятся уже несколько лет. Кроме того, задачей совета станет «разработка рекомендаций по развитию приоритетных направлений профессионального образования и высшего образования».

ИА Орелград

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