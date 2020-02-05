Ещё одну школу в Орле закрыли на карантин

По информации администрации города Орла, с 5 февраля на карантин полностью закрыта школа №37. Занятия также приостановлены в школах №12 и №13.



Режим карантина уже введён в 82-х отдельных классах школ №№ 2, 5, 7, 17, 20, 23, 28, 33, 35, 36, 51, гимназиях №19 и №34, лицеях №№21, 22 и 40. Сегодня к этому списку присоедились школы №29 и №30. Карантин, как правило, вводится на семь дней.

По официальным данным, динамика заболеваемости пока растёт: если в начале января из-за распространения ОРВИ занятия не посещали 5,8% обучающихся, то на сегодняшний день это число составляет 11,2% от общего количества школьников.

— Директорам школ рекомендовано не допускать до занятий учащихся и преподавателей с симптомами ОРВИ, проводить дезинфицирующие мероприятия, влажную уборку, проветривать помещения, следить за температурным режимом, — рассказали в пресс-службе администрации Орла. — Александр Муромский поручил руководителю управления образования Александру Шатохину продолжать мониторинг ситуации и своевременно принимать меры по предотвращению распространения заболеваний.

ИА Орелград