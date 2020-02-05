Клычков поздравил подростка открыткой с копипастой из интернета

А советник губернатора Сергей Лежнев попытался сделать из скопированного поздравления позитивный информационный повод. Получилось наоборот

Орловчанка Полина Довыдова рассказала, что губернатор Андрей Клычков прислал ей на день рождения открытку с автографом. Текст поздравления оказался скопирован из интернета, обнаружил «Орлец».

Историей гордо поделился советник губернатора Сергей Лежнев. Он рассказал, что подарок для девушки попросила её мама. В разговоре дочь сокрушалась, что при встрече не попросила у Клычкова автограф. Мама связалась с Лежневым, тот передал начальнику — и ребенок получил подарок.





«И если есть возможность хоть чуточку сделать приятное любому человеку, а тем более ребёнку, губернатор это с радостью сделает», — довольно заявил Лежнев.

Однако текст на открытке оказался скопирован от первого до последнего слова. На это обратил внимание «Орлец», приложив две ссылки.

«И вроде бы все нормально, девочку обрадовали, пропиарились… Но <…> вышло гадко, мерзко и просто позорно. Весь текст поздравления от первого лица области, от первого до последнего слова — голимая копипаста», — отметил портал.

ИА «Орелград»