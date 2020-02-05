Орловец вернул «серую» иномарку московским продавцам

Ливенский районный суд вынес решение по делу о покупке «неправильной» машины.

Как следует из материалов дела, весной прошлого года житель Ливен поехал в Москву, чтобы купить отечественную иномарку. Машину он выбрал по рекламному объявлению. А дальше – все как обычно: по приезду в московский автосалон оказалось, что именно такой машины уже нет. Зато есть другая – и лучше, и по цене подходящая. В итоге мужчина купил «Пежо 307» за 345 тысяч рублей. Наличными он отдал 55 тысяч, остальное оформил в кредит у представителя банка, работающего в том же салоне.

А дальше начались проблемы. Зарегистрировать авто в Ливнах мужчина не смог: номер двигателя не соответствовал номеру в ПТС. А салоне, куда он обратился за разъяснениями, ему помогли: зарегистрировали авто в подмосковных Химках. Но вскоре эта регистрация была аннулирована, поскольку регистрационный знак был объявлен в розыск.

И тогда ливенец принял решение обратиться в суд. Он потребовал взыскать с ответчиков стоимость купленного им в кредит автомобиля, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Иск удовлетворен частично. По данным райсуда, был расторгнут договор купли-продажи автомобиля. С автосалона в пользу покупателя в общей сложности взыскано 483 тысячи рублей. Также автосалон обязали принять от покупателя иномарку. Решение было обжаловано в суде апелляционной инстанции, который оставил его без изменения.

ИА «Орелград»