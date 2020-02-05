В Орловской области водителей школьных автобусов не проверяли на алкоголь

Прокуратура Орловской области опубликовала итоги проверок сферы «школьных перевозок» за прошлый год.

Имеют место вопиющие факты: где-то детей возил обвиняемый за совершение преступлений против личности. Часть автобусов не проходит положенные осмотры, приборы для определения трезвости водителя оказываются неисправными. А где-то автобусов и вовсе нет, и дети продолжают ходить пешком через поле, через лес. В том числе и потому, что ближайшие школы закрыли чиновники.

Так, в Должанском, Кромском и Ливенском районах детей, проживающих в сельской местности более чем в двух километрах от школы, на автобусах не возили. Что является нарушением требований ст. 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании».

«По итогам проверок в администрации муниципальных образований внесены представления. Во исполнение требований прокуроров приняты меры к организации перевозки детей до мест прохождения обучения», — рассказали в пресс-службе ведомства.

А в Верховском, Орловском и Покровском районах чиновники приняли решения о закрытии школ, вообще не подумав, как дети будут добираться до других учебных заведений.

«По итогам проверок по указанным фактам прокурорами на противоречащие закону постановления глав муниципальных образований принесено 10 протестов, внесено три представления, в суды направлено три заявления в защиту прав детей на безопасные условия перевозки, — рассказали в облпрокуратуре. — По результатам прокурорского вмешательства школы в Покровском районе продолжили работу в прежнем режиме, в Верховском и Орловском районах области школьные маршруты приведены в соответствие с предъявляемыми требованиями».

Также сообщается, что автомобильные дороги, по которым проходят двенадцать школьных маршрутов (в Глазуновском, Корсаковском, Свердловском, Троснянском, Шаблыкинском районах), не соответствовали установленным требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Их отремонтировали только после вмешательства прокуратуры.

Ну и «по мелочам». На некоторых ливенских школьных автобусах обнаружены неисправные приборы для определения алкоголя в организме водителя, есть и нарушения при использовании тахографов. В трех школах Мценска не нашлось сведений об отсутствии судимости у водителей. А в одной – нашлось. Выяснилось, что принятый на работу для перевозки детей человек подвергался уголовному преследованию за совершение преступления против личности.

Нарушения требований законодательства при организации перевозок обучающихся нашли также школах №№ 10, 34, 35, 40 в Орле.

ИА «Орелград»