Под Орлом задержали наркодилера-оптовика

5.2.2020 | 13:00 Новости, Общество

Мужчина хранил более 90 граммов «солей»

В Мценске полиция задержала закладчика синтетических наркотиков, сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области. Мужчина хранил запрещенные вещества в гараже.

Наркотики были расфасованы в 20 пакетов. Чтобы убедиться, что это «соли», полиция отправила находку на исследование. Экспертиза подтвердила, что мужчина хранил наркотическое вещество.

«Полицейские установили, что ранее злоумышленник приобрел данное наркотическое вещество и расфасовал его с целью последующего сбыта бесконтактным способом путем помещения оптовых закладок в тайники», — указано в сообщении.

На амчанина завели уголовное дело по статье о хранении наркотиков в крупном размере. Он арестован. Расследование продолжается.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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