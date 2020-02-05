Прокурор завел дело на сотрудника колонии с «воровским пиром»

Административное дело было заведено за нарушения ТК РФ.

Специалист по охране труда исправительной колонии №2 строгого режима, которая расположена в Ливнах, был оштрафован на 20 тысяч рублей за существенные нарушения требований трудового законодательства. Напомним, весной прошлого года эта колония прославилась на всю страну видеороликом «воровского пира» за решеткой. Административное дело завел прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Как пояснили в прокуратуре Орловской области, при проверке в колонии были выявлены нарушения требований охраны труда. Так, трудоустроенным осужденным не выдавали средства индивидуальной защиты, а личные карточки учета выдачи этих средств велись с нарушениями.

«Вопреки нормам по охране труда на момент проверки проходы между рабочими местами в швейном цехе были загромождены мусором в виде отходов производства и упаковочных материалов», — добавили в прокуратуре региона.

Дело было заведено по ч.1 ст.5.27.1 КоАП РФ (нарушение нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ). Материалы были переданы в Государственную инспекцию труда в Орловской области, которая и назначила вышеуказанное наказание. Кстати, штраф нарушителем уже оплачен.

ИА Орелград