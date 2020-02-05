В Орле поблагодарили лучших фермеров

В областном центре прошло собрание ассоциации сельскохозяйственников региона

В Орле состоялось ежегодное собрание членов региональной Ассоциации фермерских хозяйств и кооперативов «Орел-АККОР». Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

В мероприятии приняли участие первые лица Орловской области. Они осмотрели выставку и вручили благодарности и почетные грамоты лучшим представителям крестьянских хозяйств.

Так, Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации были награждены глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сосковского района Людмила Кособокова и глава фермерского хозяйства Троснянского района Сергей Пешехонов. Благодарности областного Совета были вручены председателю сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего снабженческо-сбытового обслуживающего кооператива Мценского района Алексею Борисову, главе крестьянского (фермерского) хозяйства Залегощенского района Александру Филиппову.

Спикер облсовета Леонид Музалевский отметил, что фермер — «исходное звено» экономики и «опора села». «Кому, как не ему, быть заинтересованным, чтобы деревня была обеспечена нормальной дорогой, население — качественной медицинской помощью, а дети могли получить качественное образование», — порассуждал Музалевский.

ИА «Орелград»