В Орле выросли темпы строительства жилья

Строители превысили показатель предшествующего года на 13 процентов.

В Орловской области в городах и поселках городского типа в 2019 году объем жилищного строительства увеличился на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Орелстат. В целом организациями-застройщиками было сдано в эксплуатацию 2 288 квартир общей полезной площадью 112,6 тысячи квадратных метров в 33 жилых зданиях.

С учетом индивидуальных застройщиков было построено 3575 новых благоустроенных квартир общей площадью жилых помещений 297,6 тысячи квадратных метров, что на 2,3 процента выше уровня 2018 года. Кстати, на долю населения пришлось 62,2 процента от всего объема жилья, введенного в 2019 году.

«Средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек и встроенных помещений) в 2019 году составила 31 тысячу рублей и увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 893 рубля», — отмечает Орелстат.

ИА Орелград