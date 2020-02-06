17 дорог в Орле переделают по гарантии

Орловские чиновники проверили состояние недавно отремонтированных дорог в областном центре.

Точнее, участков улиц. Оказалось, что 17 из 86 уже требуют нового ремонта.

— Теперь подрядчикам предстоит за свой счет устранить ямы и выбоины, ведь гарантия на ремонт еще не истекла, — пояснили в управлении коммунальным хозяйством Орла.

Срок гарантийного ремонта — до 20 февраля. Работы предстоит провести на следующих улицах: Металлургов, Салтыкова-Щедрина, Октябрьской, 1-ой Курской, Брестской, Половецкой, Молдавской, Спивака, Революции, Раздольной, Поселковой, 1-ой Посадской, Приборостроительной, а также на Тургеневском мосту и на переулке Пищевом.

— Кроме того, Спецавтобаза осуществляет ямочный ремонт литым асфальтобетоном. На данный момент бригада работает на Наугорском шоссе в районе ТЦ «Европа», — сообщил замглавы администрации Орла по городскому хозяйству и транспорту Евгений Гришин.

ИА «Орелград»