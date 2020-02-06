Клычков выделил деньги на покупку оружия

Средства будут выделены из областного бюджета в рамках госпрограммы

Губернатор Андрей Клычков утвердил в новой редакции государственную программу «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области». Она включает в себя несколько подпрограмм, а ее действие рассчитано до 2025 года включительно. Клычков также утвердил объемы ассигнований по каждой подпрограмме и по каждому их мероприятию.

В частности, 360 тысяч рублей будет выделено из областного бюджета на «стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения». То есть ежегодно будет выделяться по 60 тысяч рублей. Напомним, порядок вознаграждения ранее был утвержден правительством Орловской области, которое утвердило и расценки. Они таковы, что, судя по утвержденному Клычковым объему финансирования, областные власти не рассчитывают на вал обращений от нелегальных хранителей оружия.

Например, денежное вознаграждение при добровольной сдаче боевого ручного стрелкового оружия составляет 7000 рублей за одну единицу, ручного реактивного оружия и гранатометов — 3500 рублей за одну единицу, газовых револьверов и пистолетов, в том числе с измененными тактико-техническими характеристиками, — 2000 рублей за одну единицу, взрывчатых веществ — 1500 рублей за 100 грамм, самодельного огнестрельного оружия — 2000 рублей за одну единицу, детонаторов — 500 рублей за одну единицу, пороха — 50 рублей за 100 грамм и так далее.

Добавим, что согласно орловскому законодательству под добровольной сдачей оружия понимается «его выдача лицом по своей воле или сообщение органам власти о месте нахождения вооружения». Для выплаты денежного вознаграждения необходимо представить в орган внутренних дел по месту жительства письменное заявление о добровольной сдаче оружия на возмездной основе.

ИА «Орелград»