На Орловщине бросили все силы на проверку цен на медицинские маски

В Орловской области проверяют наличие в аптеках медицинских масок и цены на них. С 5 февраля свой мониторинг начали вести Орловское УФАС России и территориальный Росздравнадзор.

Не остались в стороне и общественники. Так, активисты проекта «Народный контроль» отправились в рейды по аптекам. Об этом сообщает региональное отделение партии «Единая Россия». Такие рейды проходят по всей стране, а их цель – проверка стоимости медицинских масок. В последнее время в ряде СМИ появилась информация о том, что цены поползли вверх на фоне растущей тревоги, связанной с распространение нового коронавируса.

Так, по данным СМИ, в некоторых регионах цена завышена уже в 35 раз. Причем в качестве примера приводится соседняя Курская область. За такой динамикой может скрываться банальное желание нажиться на людских страхах. В Орловской области рейды проводят не только активисты «Народного контроля», но и члены «Молодой гвардии».



За день они проверили 10 аптек, расположенных в центре Орла. Согласно представленным данным, фактов завышения розничных цен на медицинские маски активисты не зафиксировали. Однако отметили, что в некоторых организациях наблюдается дефицит таких изделий. Впрочем, связано это, скорее, не с китайским коронавирусом, а с сезонным ростом уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Сообщается, что рейды по аптекам растянутся на несколько дней. Информацию о завышении цен на маски, если такие факты будут установлены, активисты обещают передать в Федеральную антимонопольную службу.

Ранее правозащитный центр «Единой России» обратился в ФАС и Минпромторг РФ с просьбой «проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них». По сообщениям СМИ, за неделю объем их продаж увеличился на 31 процент.

Тем временем, выступил с заявлением и сенатор СФ от Орловской области Владимир Круглый. «Будет правильным лишать лицензий аптеки, в которых завышают цены на медицинские маски и противовирусные препараты, а в первую очередь нужно обратить внимание на вопрос отсутствия масок в аптеках», — сказал он в интервью «Парламентской газете».

Кстати, Круглый рассказал, что тоже прошелся по орловским аптекам и…масок там не нашел. «Ожидаются поставки только весной. Может быть, в других регионах другая ситуация, но думаю, что приблизительно такая же, в том числе в Москве. Как пояснили мне сотрудники наших аптек, материал для масок делают в основном в Китае, они этот материал не поставляют, соответственно, и масок нет», — рассказал Круглый.

При этом он напомнил, что на заседании правительства Орловской области 3 февраля выступили представители Роспотребнадзора и «заверили, что всё наготове, запасы двухнедельные созданы».

ИА Орелград