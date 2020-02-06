Орловцам рассказали, чем лечиться от нового коронавируса

Орловская область получила методичку Минздрава РФ.

Как стало известно «Орелграду», Минздрав РФ разослал в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового коронавируса 2019-nCoV (документ имеется в распоряжении редакции). Напомним, болезнь впервые была зарегистрирована в Китае. Именно в этой стране она распространяется наиболее высокими темпами. Количество летальных исходов уже достигло полутысячи.

Вакцины против нового вируса пока нет. В методичке также отмечено, что рекомендаций по этиотропной терапии (то есть направленной непосредственно на вирус — источник поражения) с точки зрения доказательной медицины тоже пока нет.

Как сообщает Минздрав РФ, в качестве препарата противовирусного действия, имеющего достаточно широкий спектр применения при инфекциях вирусной этиологии, может быть рекомендован у взрослых рибавирин. Он применялся при лечении инфекции ТОРС в Китае, Сингапуре и других странах, однако к его использованию следует относиться с осторожностью, учитывая потенциальную способность препарата вызывать тяжелые побочные эффекты (прежде всего, анемия и гопиксемия).

«Анализ литературных данных по клиническому опыту ведения больных с атипичной пневмонией, связанной с SARS- и MERS-CoV, позволяет выделить несколько наиболее часто использованных схем лечения с включением различных противовирусных средств: рибавирин в комбинации с лопинавиром и ритонавиром, — говорится в методических рекомендациях. — Проведенные ранее исследования in vitro для инфекции, вызванной MERS-CoV, показали, что интерфероны типа 1 (ИФН) обладают ингибирующей активностью, причем ИФН–β проявляет самую сильную ингибирующую активность. За счет способности смещает цитокиновый баланс в пользу противовоспалительных цитокинов, возможно, препараты ИФН–β могут оказывать положительный патогенетический эффект».

Иммунозамещающие и, возможно, иммуномодулирующие препараты могут быть эффективны при начальных проявлениях заболевания, считают специалисты. Выбор антибиотиков и способ их введения осуществляется на основании тяжести состояния пациента, анализе факторов риска встречи с резистентными микроорганизмами (наличие сопутствующих заболеваний, предшествующий прием антибиотиков и др.) и результатов микробиологической диагностики.

У пациентов в критическом состоянии целесообразно стартовое применение ингибитор-защищенных аминопенициллинов, цефтаролина, респираторных фторхинолонов. Бета-лактамы должны назначаться в комбинации с макролидом для внутривенного введения. При отсутствии положительной динамики в течении заболевания при доказанной стафилококковой инфекции (в случае выявления стафилококков, устойчивых к метицилину) целесообразно назначение препаратов, обладающих высокой антистафилококковой и антипневмококковой активностью — линезолид, ванкомицин.

Добавим, что методические рекомендации предназначены для врачей лечебно-профилактических учреждений инфекционного профиля, а также врачей-реаниматологов отделений интенсивной терапии инфекционного стационара.

Тем временем В Государственной инспекции труда в Орловской области заработала «горячая линия» по вопросам трудового законодательства в связи с возникшей эпидемиологической ситуацией в Китае. Как сообщили в этом ведомстве, работники и работодатели могут обратиться за разъяснениями по телефону (4862) 43-52-53. Консультации можно получить и с помощью сервиса «Дежурный инспектор» портала «Онлайнинспекция.рф».

ИА «Орелград»