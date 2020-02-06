Орловцы больше «не тянут» ипотеку

Орловская области ворвалась в антирейтинг, оказавшись в списке пятнадцати регионов с резким приростом просроченной задолженности при выплате ипотечных кредитов.

Соответствующее исследование провело московское коллекторское агентство. «Жители половины регионов страны перестали платить по ипотеке, в результате чего банки-кредиторы уже в текущем году начнут предпринимать активные действия по изъятию данных квартир у должников и продавать жилье по ценам ниже средней по рынку», — к таким выводам пришли эксперты.

Лидерами по резкому приросту просроченной задолженности стали Республика Крым (рост в 3 раза), Карачаево-Черкесская Республика (1,9 раза), Костромская область (на 30%), Брянская (27%) и Орловская (25%) области.

На конец прошлого года задолженность по ипотечным кредитам в нашей области составила 145 миллионов рублей. Отмечается, что в просроченную задолженность стали входить более молодые кредиты, взятые год-два назад.

Впрочем, что говорить о рядовых орловцах, если сам глава Орловской области в недавнем интервью рассказал, что живет в служебном жилье, потому что «ряд факторов, в том числе и финансовый», не позволяют семье Клычковых оформить ипотеку.

ИА «Орелград»