Орловская область может потерять свою культуру

Чиновникам рассказали о реальном положении дел в сфере культуры.

Как сообщили в Федерации профсоюзов Орловской области, серьезный разговор о положении дел в орловской культуре состоялся в рамках заседания коллегии, которое провели чиновники областной администрации. На нем, в частности, присутствовали первый заместитель председателя правительства Орловской области Валентина Нордстрем и начальник областного управления культуры Наталья Георгиева.

Впрочем, интерес вызывают вовсе не их выступления. Гораздо более ярким выдалось выступление председателя областного профсоюза работников культуры Тамары Казаковой. Она обрисовала реальное положение дел. Главной проблемой из названных является несвоевременная выплата заработной платы работникам сельских Домов культуры и библиотек.

«Например, в Малахово-Слободском сельском поселении Троснянского района заработную плату работникам культуры выплатили в конце года, погасив тем самым задолженность за целый год, — приводит пример профсоюзный лидер. – Не вовремя получали зарплату работники и в других учреждениях культуры не только Троснянского, но и Глазуновского, Новодеревеньковского, Ливенского и Малоархангельского районов».

Тамара Казакова подчеркнула, что долги по зарплате были погашены только после прокурорского вмешательства, о чем уже писал «Орелград». Назвала она и другие проблемы. Одна из них — перевод работников культуры в штат районных администраций, что «лишает их статуса и положенных при этом льгот».

Школы искусств начали переводить в систему образования, что «лишает их возможности участвовать в профильных конкурсах на получение грантов». Еще одна проблема — закрытие сельских библиотек. Согласно приведенной статистике только в Покровском районе их закрыто 16.

«Это дробные ставки работников культуры, особенно актуально это для сельских учреждений, — сказала Тамара Казакова. — Это крайне скудное финансирование культуры в области, что лишает работников возможности даже для минимального роста и развития. В целом нет государственной системы в сфере культуры. Это может привести к тому, что мы потеряем культуру!»

ИА «Орелград»