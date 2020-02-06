Орловские товары вошли в 100 лучших в России

6.2.2020 | 11:03 Новости, Экономика

Некоторые из них признаны «Новинкой года»

Орловские товары стали победителями 22-го конкурса «100 лучших товаров России», сообщила пресс-служба губернатора. Конкурс выиграли 12 товаров от 5 предприятий. Четыре из них получили статус лауреатов, еще 5 — статус «Новинки года».

В список лучших товаров России вошла продукция АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Протон-Электротекс», ООО «Знаменский СГЦ», ОАО «Пневмоаппарат» и АО «Верховский молочно-консервный завод». Областные власти отметили победителей наградами.

ИА «Орелград»

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